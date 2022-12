Transferts - OM : Tudor annonce un départ et fait le point sur le mercato

Thibault Morlain

A partir de ce dimanche 1er janvier, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Et à l’OM, ça va énormément bouger que ce soit dans les sens des arrivées que des départs. Alors que Luis Suarez a déjà quitté la Canebière, Isaak Touré va être le prochain à faire ses valises. Ce samedi, Igor Tudor a alors fait le point sur ce marché des transferts.

Après avoir animé le mercato estival, l’OM va également profiter du mois de janvier pour bouger et effectuer quelques retouches à l’effectif d’Igor Tudor. Des nouveaux joueurs sont ainsi attendus, notamment en attaque, et dans le même temps, des Marseillais vont s’en aller. Des départs qui ont commencé avec celui de Luis Suarez, prêté à Almeria. Mais cela ne sera pas le dernier à partir…

« Touré est prêté »

De passage en conférence de presse ce samedi, Igor Tudor a fait une grosse annonce pour le mercato de l’OM. Le Croate a alors confirmé un départ, celui d’Isaak Touré, attendu en prêt du côté de l’AJ Auxerre. « Isaak Touré n’est pas là car il est prêté », a assuré Tudor avant la rencontre entre l’OM et Montpellier. « En ce qui concerne les joueurs qui partiront, c'est déjà presque défini », a d’ailleurs ajouté l’entraîneur de l’OM pour ce qui est des joueurs qui doivent quitter le club phocéen.

« Pour ceux qui doivent arriver, on travaille dessus »