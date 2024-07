Transferts - OM : Longoria annonce un départ en direct ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria a préparé son mercato avec Roberto De Zerbi quand bien même le technicien italien ait seulement récemment déposé ses valises à Marseille. Et à présent, De Zerbi aura clairement son mot à dire sur le recrutement et les départs comme l’a souligné le président de l’OM et notamment sur le cas Pau Lopez.

À l’été 2021, Pau Lopez arrivait de la Roma afin de concurrencer Steve Mandanda. Au final, le portier espagnol a mis le champion du monde tricolore sur le banc et en précipitant son départ pour le Stade Rennais un an plus tard. Trois ans après son arrivée et après une dépression assumée au début de la saison dernière, il semble être l’heure d’aller voir ailleurs pour Lopez.

«Il y a des discussions en cours avec un club»

Ce mardi, Pablo Longoria était de passage en conférence de presse dans l’optique d’officiellement présenter Roberto De Zerbi qui s’est mis d’accord avec l’OM pour en être l’entraîneur au cours des trois saisons à venir. Le président Longoria a clairement fait savoir que Pau Lopez était proche d’un départ. « Sur le gardien, c’est vrai qu’il y a des discussions en cours avec un club pour la sortie de Pau Lopez. Si on trouve un bon remplaçant en gardant les intérêts du club, on prendra une décision ».

«Tous les changements sont pensés collectivement»

Pour ce qui est du mercato estival, Pablo Longoria s’est montré clair concernant la démarche adoptée par l’OM pour cette fenêtre des transferts : tout passera par une décision unanime du comité directeur. « Tous les changements sont pensés collectivement avec la direction sportive du club, l’avis de mon conseiller Benatia et l’opinion du coach. Après, on prend des décisions ».

«Bienvenue chez toi cher Roberto. Tu as tout le soutien de l’institution»

L’opinion du coach sera particulièrement écoutée par Pablo Longoria. Le président de l’OM a délivré un chaleureux message d’accueil à Roberto De Zerbi pendant sa présentation en conférence de presse. « Bienvenue chez toi cher Roberto. Tu as tout le soutien de l'institution. Tu vas sentir des émotions uniques dans ce club, avec la magie de ce stade et la ferveur des supporteurs. Sa volonté d'entraîner le club, cela nous a séduit pendant les discussions. Quelles sont les valeurs qui nous faisaient aller au stade petit, il veut comme nous donner de la fierté aux supporteurs. Il veut des efforts, de l'ambition sur la durée. Le football c'est la passion et cela t'a accompagné pendant ta carrière. Ici tu vas rencontrer une famille, les supporteurs seront toujours là donc rend-les heureux ».