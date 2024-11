Transferts : Le PSG prépare une folie au Real Madrid

Arnaud De Kanel

La déception liée au Ballon d'Or relance les discussions autour de l'avenir de Vinicius Jr. Lié au Real Madrid jusqu’en 2027, le Brésilien n’a pas encore prolongé son contrat. De quoi attirer les convoitises des géants européens, dont le PSG, comme l'a de nouveau confirmé la presse espagnole.

Le suspense entourant la 68ème édition du Ballon d’Or avait de quoi faire vibrer les fans de football, et pour beaucoup, Vinicius Jr, étoile montante et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, semblait être en pole position pour rafler le trophée tant convoité. Mais ce lundi soir, c’est finalement Rodri qui s’est imposé. Auréolé de son triomphe à l’Euro et élu meilleur joueur du tournoi, l’Espagnol a su capter l’attention du jury et décrocher le prestigieux prix. Une désillusion pour l’ailier brésilien de 24 ans, qui pourrait bien rebattre les cartes de son avenir. Et le PSG a bien l'intention d'en profiter.

Vinicius au PSG, la presse espagnole confirme !

D’après les informations recueillies par Relevo, le PSG envisagerait de riposter au Real Madrid après le feuilleton Kylian Mbappé en s’attaquant, à son tour, à une des stars de la Maison Blanche. En effet, le club parisien, qui n’a jamais digéré les approches répétées du Real envers son attaquant vedette, surveillerait de près le talent brésilien Vinicius Jr. Les dirigeants parisiens auraient dans l’idée de frapper un grand coup en tentant d'attirer le joueur madrilène. MARCA va également dans ce sens et confirme le fort intérêt du PSG dans ce dossier.

Une forte concurrence pour le PSG

Cependant, la tâche ne sera pas simple pour le PSG. En effet, MARCA indique que Chelsea y croit tout autant que le club de la capitale au sujet de la signature de Vinicius Jr. Mais ce n'est pas tout car l'Arabie saoudite est également dans les starting blocks. Tout reste à faire mais la position du PSG a le mérite d'être claire...