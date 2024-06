Transferts : Le PSG a tenté une ultime folie avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a du mal à accepter l'idée que Kylian Mbappé quitte la capitale en tant qu'agent libre. En coulisses, le club parisien serait remonté contre son ancien joueur puisque son plan initial prévoyait un transfert sec. Le but de Nasser Al-Khelaïfi était de récupérer près de 180M€ dans ce dossier. Force est de constater que cette opération s'est conclue par un échec.

Le 25 mai dernier, Kylian Mbappé disputait son dernier match sous le maillot du PSG à l'occasion de la finale de la Coupe de France face à l'OL. Durant cette soirée, les sourires étaient présents sur le visage des protagonistes, notamment sur celui de Nasser Al-Khelaïfi, qui n'avait pas hésité à enlacer sa star lors de la remise du trophée. Des rires de façade. Car en réalité, les tensions seraient énormes entre les deux hommes. Ce mardi, le site Blast a publié une incroyable enquête, qui raconte les origines de ce conflit.

Le PSG avait un plan en tête

Selon le média, les raisons sont multiples. Evidemment au PSG, on accuse Mbappé d'avoir trahi sa parole, lui qui avait promis de ne jamais quitter le club librement. Pourtant, c'est ce qu'il a fait en refusant d'activer la clause de prolongation d'un an présente dans son contrat et qui lui aurait permis d'étirer son bail jusqu'en 2025. Le PSG voulait que Mbappé allonge son contrat afin de récupérer une indemnité de transfert cet été. La direction voulait empocher pas moins de 180M€. Un plan qui est tombé à l'eau après le refus du joueur de prolonger.

La guerre continue entre Mbappé et le PSG