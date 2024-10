Transferts : Le jour où tout a basculé pour Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a porté le maillot du Real Madrid pendant près d’une décennie. Cependant, après trois échecs avec le club merengue en Ligue des champions, la légende de la Casa Blanca était à deux doigts de retrouver Old Trafford et Manchester United comme Patrice Evra l’a révélé dans un podcast.

En juillet 2009, Cristiano Ronaldo était présenté aux socios du Real Madrid dans un Santiago Bernabeu plein à craquer. CR7 entrait dans l’histoire puisqu’il devenait le transfert le plus cher de l’histoire contre un chèque de 94M€. Ronaldo est resté 9 saisons au Real Madrid et est parvenu à rafler quatre Ligues des champions tout en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Casa Blanca avec 450 réalisations.

«Regardez ces gens, ils pensent que je vais prendre ma retraite»

Toutefois, l’histoire aurait pu être tout autre avec un retour à Manchester United dès l’été 2013, soit un an avant que Cristiano Ronaldo soulève la 10ème Ligue des champions de l’histoire du Real Madrid avec Carlo Ancelotti. Patrice Evra a profité de son passage dans The Obi One Podcast en plantant le décor avec le départ avorté à la retraite de Sir Alex Ferguson. « C'était l'un des jours les plus tristes. Je n'ai pas pleuré, j'étais en état de choc. La raison est que deux semaines auparavant, il m'a fait venir dans son bureau et m'a dit : « Regardez ces gens, ils pensent que je vais prendre ma retraite, que je vais rester ici encore 10 ans, mais nous devons gagner plus de Ligues des champions ».

«« Il a dit : « Patrice, Cristiano est d'accord à 99 % pour revenir, ainsi que Gareth Bale »»

Finalement, Sir Alex Ferguson a tout arrêté après que Manchester United ait refusé de débourser 240M€ pour les transferts de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. « Il a dit : « Patrice, Cristiano est d'accord à 99 % pour revenir, ainsi que Gareth Bale ». Il avait besoin de 200 millions de livres sterling et le club a refusé. Maintenant, ils ont dépensé un milliard, peu importe. Je me souviens qu'en sortant de son bureau, je me suis dit : « Cristiano est de retour, Gareth Bale est de retour, nous sommes de nouveau en affaires ». Imaginez. C'est ce qu'il a dit ». a confié l’ex-joueur de Manchester United dans des propos rapportés par The Sun.