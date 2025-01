Transferts : Indésirable au PSG, l’Europe se l’arrache !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Randal Kolo Muani et Milan Skriniar bientôt prêtés à la Juventus et au Fenerbahce, d’autres départs pourraient intervenir au PSG d’ici la fin du mercato hivernal. Certains regards se tournent notamment vers Marco Asensio. Aujourd’hui, l’Espagnol n’est plus dans les petits papiers de Luis Enrique. Et en cas de départ du PSG, Asensio ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir.

En rompant le contrat de Juan Bernat, le PSG a trouvé la solution pour débloquer le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus. Reste maintenant à débloquer un nouveau levier pour acter la cession de Milan Skriniar au Fenerbahce. Ces deux départs sont donc imminents, mais ils ne devraient pas être les derniers. Quid notamment de Marco Asensio ?

Le PSG cherche à trouver preneur

Les jours de Marco Asensio au PSG pourraient bien être comptés. En effet, d’ici la fin du mercato hivernal, l’Espagnol pourrait avoir fait ses valises. Le club de la capitale chercherait d’ailleurs à trouver preneur en sondant différents clubs comme l’a révélé Footmercato. Trouvera-t-on alors preneur pour Asensio ?

Du beau monde pour Asensio

De nombreuses formations européennes seraient en tout cas intéressées par Marco Asensio. FM explique ainsi que l’Espagnol du PSG serait notamment dans les petits papiers de la Juventus, la Real Sociedad, le Betis Séville, Majorque, Villarreal, Aston Villa ainsi que de Galatasaray. A suivre…