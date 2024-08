Transferts : Il vit «un rêve» à Paris, jackpot pour le PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG tient enfin son homme. Depuis un mois désormais, le Paris Saint-Germain s’est concrètement mis sur les rangs pour boucler le transfert de l’international espoir français de 19 ans. Désiré Doué est devenu un joueur du club parisien ce samedi et baigne en plein rêve à en croire ses propos.

Ce samedi 17 août, le Paris Saint-Germain a inscrit sa quatrième recrue estivale en la personne de Désiré Doué (19 ans). Médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec les Bleuets de Thierry Henry, Doué a donc quitté le Stade Rennais pour définitivement s’installer dans la capitale. Le PSG, depuis la décision de Xavi Simons de quitter le club, a passé la seconde dans le feuilleton Doué comme le10sport.com vous le dévoilait courant juillet.

Mercato - PSG : Luis Enrique s’emballe pour ce transfert à 70M€ https://t.co/itUu7dDVn9 pic.twitter.com/psz0PyRrAP — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

«C'est un rêve qui se réalise aujourd’hui»

Officiellement devenu joueur du PSG ces dernières heures, Désiré Doué a livré ses premières impressions aux médias du PSG tout en partageant son rêve de jouer au Parc des princes. « C'est une grande joie de rejoindre le PSG Je ressens de l'excitation mais aussi beaucoup de bonheur et de la fierté. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. J'ai hâte de découvrir le Parc des Princes avec ce maillot sur les épaules et d'évoluer devant ce public ».

«Désiré est l'une des jeunes stars les plus excitantes de France»

Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi s’est lui aussi enflammé au sujet du transfert de Désiré Doué, pour qui le PSG a investi 60M€ au total. « Le Paris Saint-Germain est ravi d'accueillir Désiré Doué au sein de sa famille. Désiré est l'une des jeunes stars les plus excitantes de France et d'Europe, avec une grande envie de réussir au plus haut niveau avec le PSG ».