Transferts : De Zerbi prend son téléphone, c’est la fête à l’OM !

Thomas Bourseau

A l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi n'est pas un simple entraîneur. Le technicien italien a une voix à faire valoir auprès du directeur du football Medhi Benatia et du président Pablo Longoria. D'ailleurs, il n'hésite pas à user de son téléphone pour convaincre certains joueurs de signer à l'OM comme Amar Dedic notamment.

Roberto De Zerbi semble être une véritable arme de persuasion massive depuis sa nomination au poste d'entraîneur de l'OM en juin 2024. En interview pour L'Equipe en août dernier, le coach italien affirmait avoir activement participé au recrutement de Mason Greenwood ou encore d'Elye Wahi, déjà reparti pour l'Eintracht Francfort.

«Il m'a expliqué la façon dont il comptait m'utiliser»

Et au cours du mercato hivernal sur lequel le rideau est tombé lundi soir, Amar Dedic (22 ans) est arrivé par le biais d'un prêt payant d'1,5M€ avec une option d'achat de 10M€ en provenance du RB Salzbourg. En conférence de presse de présentation, le défenseur bosnien a affirmé avoir reçu un coup de fil de De Zerbi.

« J'ai parlé avec le coach au téléphone. Il m'a expliqué la façon dont il comptait m'utiliser sur le terrain. J'en saurai plus dans les prochains jours, après mes premiers entraînements avec l'équipe ».

«Pour moi, c'était important qu'il soit ici»

RMC Sport a rapporté lesdits propos d'Amar Dedic mardi et le principal intéressé assure être tout bonnement fan de Roberto De Zerbi, justifiant ainsi sa présence à l'OM. « Le coach De Zerbi est l'un des meilleurs en Europe. Pour moi, c'était important qu'il soit ici. Je connais son style de jeu et ça me correspond ».