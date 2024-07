Transfert historique à Marseille, l’OM doit-il faire une folie ?

La rédaction

D’ici la clôture du mercato estival le 30 août prochain en France, l’OM aimerait recruter un avant-centre afin de combler le vide laissé par le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie saoudite. L’option principale qu’est Eddie Nketiah est particulièrement onéreuse au point qu’elle deviendrait le transfert le plus cher de l’histoire du club. Que doit faire l’OM ? C’est notre sondage du jour !

L’Olympique de Marseille se montre relativement actif depuis le début du mercato estival. En plus des départs de Pierre-Emerick Aubameyang, de Jonathan Clauss ou encore d’Iliman Ndiaye, le club entraîné à présent par Roberto De Zerbi a mis la main sur Lilian Brassier et Ismaël Koné entre autres, mais surtout sur Mason Greenwood qui coûtera en tout 31,6M€ à l’OM si tous les bonus ajoutés et convenus avec Manchester United sont atteints.

35M€ pour Eddie Nketiah ?

Une somme qui ferait de Mason Greenwood la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de l’OM derrière Vitinha et ses 32M€. Et afin de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang qui a accepté le pont d’or d’Al-Qadsiah en Arabie saoudite, le président Pablo Longoria songerait entre autres à Eddie Nketiah. Toutefois, et malgré le fait que les positions se soient grandement rapprochées entre l’OM et le clan Nketiah d’un point de vue contractuel, Arsenal réclamerait 35M€ à l’Olympique de Marseille afin de céder son pur produit de l’académie à présent âgé de 35 ans.

Hwang Hee-Chan, Alexis Sanchez ou Valentin Carboni ?

Hormis Eddie Nketiah, le comité directeur de l’OM aurait activé divers dossiers sur le marché des transferts. À commencer par Hwang Hee-Chan de Wolverhampton lorsqu’un éventuel retour d’Alexis Sanchez est évoqué das la presse, le Chilien n’ayant pas su se refaire une place dans l’attaque de l’Inter. En parallèle, le milieu offensif nerazzurro Valentin Carboni serait susceptible de déposer ses valises à Marseille. Les options sont donc multiples, mais quelle est la bonne pour l’OM ?