Transfert de dernière minute au PSG, son clan jubile

Pierrick Levallet

Le PSG a connu une fin de mercato agitée cet été. Le club de la capitale a mis la main sur Randal Kolo Muani juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. La formation parisienne a réussi à convaincre l'Eintracht Francfort à l'aide d'une opération à 90M€. Et dans l'entourage proche de l'attaquant de 24 ans, on est plutôt fier de voir l'international français évoluer dans la capitale.

Le mercato du PSG s’est révélé particulièrement mouvementé. En plus de son grand ménage pour se débarrasser de ses indésirables, le club de la capitale s’est attaché les services d’une bonne dizaine de joueurs pour se renforcer. La formation parisienne a notamment accueilli Randal Kolo Muani. D’ailleurs, les Rouge-et-Bleu ont longuement lutté pour recruter l’attaquant de 24 ans.

Mbappé - PSG : Une bombe est lâchée, c’est la panique au Real Madrid https://t.co/3V0X7gXK36 pic.twitter.com/4HHHmirECE — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Le PSG a recruté Kolo Muani dans les derniers instants du mercato

Souhaitant initialement inclure Hugo Ekitike dans la transaction, le PSG a finalement dû débourser 90M€ pour convaincre l’Eintracht Francfort. Randal Kolo Muani, de son côté, a fait le forcing et a entamé une grève afin que son transfert se fasse. Le deal a fini par être bouclé dans les derniers instants du mercato. Et dans l’entourage du joueur, on est fier de voir l’international français porter les couleurs du PSG.

«Je suis content qu’il soit au PSG»