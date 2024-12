Transfert : Ce joueur a choisi l'OM «direct», il avoue tout

Amadou Diawara

Lors de l'été 2020, l'OM de Pablo Longoria a signé un chèque d'environ 8M€ pour arracher Luis Henrique à Três Passos. Alors qu'il revit à Marseille cette saison, l'ailier brésilien de 22 ans est revenu sur son transfert. En effet, Luis Henrique a expliqué son choix de migrer vers l'OM.

Très performant sous les couleurs de Três Passos, Luis Henrique a alerté la direction de l'OM. A tel point que Pablo Longoria a déboursé environ environ 8M€ pour finaliser le transfert du crack brésilien de 22 ans lors de l'été 2020.

Luis Henrique est heureux à l'OM

En difficulté à l'OM, Luis Henrique a été prêté à Botafogo lors du mercato estival 2022, avant d'être rapatrié à Marseille en décembre 2023. Et aujourd'hui, l'attaquant brésilien est comme un poisson dans l'eau en terres phocéennes.

«C'est le plus grand club de France»

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, qui sera diffusé en intégralité ce dimanche matin, Luis Henrique s'est lâché sur son transfert et son intégration à l'OM. « Comment ça va pour moi à Marseille aujourd'hui ? Je vais très bien. Je suis très content ici. Je sens que je suis apprécié par les Marseillais maintenant. Ils me donnent de la force et du courage. Pourquoi j'ai choisi de signer à l'OM ? C'est facile, parce que c'est le plus grand club de France. Si je n'ai pas eu d'hésitation ? Non, (j'ai dis oui) direct. Et quand les supporters t'encouragent, c'est incroyable », a affirmé le numéro 44 de Roberto De Zerbi sur TF1.