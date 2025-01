Transfert au PSG : Le Qatar tout proche de signer une star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adepte des recrutements XXL depuis l’arrivée du Qatar à l’été 2011, le PSG a réussi à attirer de grandes stars ces treize dernières années. Et il semble d’ailleurs être passé juste à côté d’un coup de maître, puisque Paulo Dybala révèle avoir été proche d’un transfert au PSG par le passé.

David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi… C’est un fait, le PSG version Qataris a signé un certain nombre de stars depuis 2011 et le début de l’ère QSI au Parc des Princes. Mais il en a également raté au passage, et c’est notamment le cas pour un champion du Monde argentin 2018, qui aurait peut-être pu évoluer avec Messi au PSG.

Dybala, la grosse révélation

Dans un live sur Twitch avec le streamer C0ker, Paulo Dybala (31 ans, AS Rome) a fait une grande révélation au sujet de son transfert avorté au PSG : « Dans le passé, j’ai été très proche de conclure deux transferts, dont l’un vers le Paris Saint-Germain », confie Dybala, qui ne précise pas l’année de sa fausse arrivée au Parc des Princes.

La liste s’allonge pour le PSG

Il faut dire que depuis le début de l’ère Qataris au PSG, plusieurs grands noms semblent être passés tout proches d’un transfert qui ne s’est finalement jamais concrétisé. C’est notamment le cas pour Alexandre Pato, Antoine Griezmann ou encore Harry Kane.