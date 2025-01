Transfert à 80M€ : La belle réaction du patron du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est désormais officiel, Xavi Simons n’est désormais plus un joueur du PSG. Alors que le Néerlandais était prêté au RB Leipzig, il y a été définitivement transféré, rapportant au passage un joli pactole. Xavi Simons va donc poursuivre sa carrière loin de la capitale française et en marge de ce transfert, Nasser Al-Khelaïfi a dit tout le bien qu’il pensait de l’ex-Parisien.

Après Randal Kolo Muani, le PSG cherchait une solution pour boucler le prêt de Milan Skriniar au Fenerbahce. Elle a été trouvée avec Xavi Simons. Alors que le Néerlandais était initialement prêté au RB Leipzig, ce jeudi, son transfert définitif vers le club allemand a été officialisé. Selon les informations du Figaro, il s’agit là d’un transfert à 55M€ plus des bonus « atteignables », ce qui pourrait faire grimper la note à 80M€.

« Respectueux et admiratif »

Xavi Simons quitte donc officiellement le PSG, où on a souhaité lui rendre un bel hommage. A commencer par Nasser Al-Khelaïfi. Comme expliqué par Le Figaro, le président du PSG s’est dit « respectueux et admiratif » du désormais joueur du RB Leipzig. Entre les deux, la relation a toujours été très bonne et elle l’est toujours après ce transfert.

Kylian Mbappé taclé au passage ?

Nasser Al-Khelaïfi n’aura d’ailleurs pas été le seul à saluer Xavi Simons. En effet, il a été rapporté qu’au PSG, on aurait approché la volonté du Néerlandais de rendre quelque chose au club de la capitale, « contrairement à d’autres ». Un tacle en direction de Kylian Mbappé ? Il n’empêche que l’histoire se termine là entre le PSG et Xavi Simons et ça se fait d’une bien belle manière.