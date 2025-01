Transfert à 60M€, il lâche une réponse au PSG !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Marcus Rashford pourrait quitter Manchester United lors de ce mercato hivernal. Alerté par la situation de l'international anglais, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui tendre les bras avant la fermeture du marché. Interrogé en conférence de presse ce dimanche, Ruben Amorim a lâché ses vérités sur l'avenir de Marcus Rashford.

En grande difficulté du côté de Manchester United, Marcus Rashford pourrait claquer la porte d'Old Trafford lors de ce mercato hivernal. En effet, le numéro 10 des Red Devils a affirmé qu'il était prêt à aller voir ailleurs. Alerté par la situation de Marcus Rashford, le PSG serait ouvert à l'idée de finaliser son transfert. Présent en conférence de presse ce dimanche, Ruben Amorim a donné une réponse au club de la capitale sur l'avenir de son attaquant de 27 ans.

«C'est un joueur de Manchester United»

« Si Marcus Rashford a déjà joué son dernier match avec Manchester United ? Je ne sais pas. On verra bien. C'est un joueur de Manchester United, on verra. Il doit travailler, représenter son club et il aime son club, mais je dois faire des choix. J'ai déjà parlé du fait que je devais faire des choix, continuons, voyons le prochain match et j'aurai encore une fois une sélection à faire », a confié Ruben Amorim, le coach de Manchester United.

Rashford est trop cher pour Monaco

En plus du PSG, l'AS Monaco a également été associé à Marcus Rashford ces dernières semaines. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité ce lundi, les Monégasques n'ont pas les moyens de recruter l'international anglais. Marcus Rashford disposant d'un contrat à hauteur de 17M€ annuels. Contacté, un dirigeant de l'AS Monaco a d'ailleurs confirmé qu'un tel transfert était impossible à envisager. Reste à savoir si Marcus Rashford posera finalement ses valises à Paris cet hiver.