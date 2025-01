Transfert à 50M€, le PSG jubile enfin

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG n’avait pas fait de folie pour recruter une star pour remplacer Kylian Mbappé. Le club de la capitale avait décidé de miser sur un jeune talent et c’est ainsi que Désiré Doué a rejoint Paris contre un chèque de 50M€. Le milieu offensif a mis un peu de temps avant de s’acclimater à son environnement et désormais son aventure chez le champion de France semble bel et bien lancée.

Il y a encore peu de temps, le PSG voulait construire une équipe de stars pour s’emparer enfin de la Ligue des champions. Le club de la capitale avait notamment associé Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé pour y arriver, mais cela fut un échec cuisant. Les dirigeants parisiens ont décidé de revoir leur stratégie avec la nomination de Luis Enrique et le projet a complètement changé. Désormais, le champion de France mise davantage sur des jeunes talents à très fort potentiel.

Le PSG a misé 50M€ sur Désiré Doué

Dans ce sens, à l’été 2023, le PSG a misé gros sur Bradley Barcola pour renforcer son secteur offensif. Un an plus tard, le club de la capitale a récidivé en s’adjugeant un nouveau grand talent de Ligue 1. Après des semaines de négociations et de bataille avec le Bayern Munich, les dirigeants parisiens ont réussi à faire venir Désiré Doué. Ce dernier s’était révélé au Stade Rennais et Luis Campos a signé un chèque de 50M€ à la formation bretonne pour son milieu offensif.

Désiré Doué explose enfin au PSG

Le changement a donc été brutal pour Désiré Doué qui, à 19 ans, est passé du Stade Rennais au PSG. Le Français a mis du temps à bien intégrer les préceptes de Luis Enrique et à se montrer performant, mais il semble désormais parfaitement lancé. Sur les quatre derniers matches disputés par le club de la capitale, le milieu offensif a inscrit deux buts, délivré deux passes décisives et provoqué un penalty. Des performances de haute volée, contre des gros adversaires, comme l’AS Monaco, l’OL ou bien en Ligue des champions face à Salzbourg. L’aventure parisienne de Doué semble donc enfin lancée et le PSG aura sans doute bien besoin de son nouveau crack pour la suite de la saison.