Thuram, Nagelsmann, Icardi… Toutes les infos mercato du 7 juin

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques jours, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Marcus Thuram tout proche du PSG ?

En fin de contrat avec son club du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram semble plus que jamais se rapprocher du PSG, qui obtiendrait avec l'attaquant français sa troisième signature libre du mercato après Milan Skriniar et Marco Asensio. L'EQUIPE et Le Parisien confirment des négociations avancées entre les deux parties, et malgré une rude concurrence (Inter, Milan AC, Atlético de Madrid), Thuram donnerait sa priorité au PSG. Kylian Mbappé, dont il est proche en équipe de France, jouerait d'ailleurs un rôle crucial dans son choix.



PSG : Nagelsmann est bien le favori pour remplacer Galtier

Le départ de Christophe Galtier étant désormais acté en interne, le PSG se met plus que jamais en quête de son nouvel entraîneur. Julian Nagelsmann, qui serait attendu ce mercredi à Paris pour échanger avec la direction du club de la capitale, apparait désormais comme étant le grand favori. L'EQUIPE et Le Parisien confirment que le technicien allemand, remercié en cours de saison par le Bayern Munich, tient la corde pour venir remplacer Galtier sur le banc du PSG la saison prochaine. Les prochaines heures pourraient être décisives dans ce feuilleton.



Thierry Henry au PSG même sans Nagelsmann ?

Pour accompagner Julian Nagelsmann dans son rôle d'entraîneur, le PSG songe à Thierry Henry qui l'épaulerait en tant qu'adjoint. Les deux hommes auraient déjà échangé à cet effet, mais Le Parisien apporte une nouvelle précision de taille : Henry pourrait rejoindre le PSG même si Nagelsmann n'est pas choisi par le Qatar. En effet, l'ancienne légende d'Arsenal pourrait recevoir une proposition du PSG pour intégrer le staff de son prochain entraineur, et ce, peu importe son identité.



PSG : L’AS Rome dégaine une offre pour Icardi

Auteur d'une bonne saison en prêt du côté de Galatasaray, Mauro Icardi appartient toujours au PSG mais ne sera pas conservé pour autant en cas d'offre satisfaisante. D'ailleurs, selon TyC Sports , l'AS Rome serait très attirée par le profil d'Icardi et aurait même fait parvenir une offre de 8M€ au PSG pour enrôler le buteur argentin cet été.



Le PSG veut déjà lâcher Ekitike

Comme Christophe Galtier, Hugo Ekitike se retrouve poussé vers la sortie seulement un an après son arrivée au PSG. L'ancien joueur de Reims, dont l'option d'achat obligatoire de 40M€ sera levée cet été, n'entre pas pour autant dans les plans d'avenir et sera bel et bien poussé vers la sortie comme le confirme RMC Sport . Toutefois, de son côté, Ekitike refuse d'entendre parler d'un départ et semble déterminé à prouver sa valeur au PSG.



