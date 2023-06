PSG : Le clan Messi a lâché une bombe

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a d'ores et déjà annoncé son départ. Pour poursuivre sa carrière, la Pulga voudrait à tout prix faire son retour au FC Barcelone. D'ailleurs, Jorge Messi aurait fait savoir à Joan Laporta que son fils était prêt à revenir gratuitement au Barça.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Et il ne va pas rester une année de plus à Paris. Alors que son contrat se termine le 30 juin, Leo Messi ne prolongera pas son séjour au Parc des Princes, ayant d'ores et déjà annoncé son départ.

Messi est déterminé à retrouver le Barça

Engagé jusqu'au 30 juin, Lionel Messi quittera donc le PSG librement et gratuitement pour rejoindre un nouveau club. Et il est possible que la Pulga retrouve une équipe qu'il connait très bien : le FC Barcelone.

Messi est prêt à revenir gratuitement au Barça