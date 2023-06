Attendu au PSG, il vend la mèche pour son transfert

Thomas Bourseau

Cet été, Marcus Thuram pourrait devenir un joueur du PSG. En effet, le natif de Parme figurerait dans les petits papiers de la direction parisienne. Séduit par le challenge PSG, Thuram aurait confié à ses proches sa volonté d’y signer.

Le mercato a déjà commencé au PSG, bien que la date d’ouverture officielle du marché des transferts qui est fixée au samedi 10 juin. Et pour cause, il est spécifié par la presse que Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio viendront renforcer les rangs de l’effectif du Paris Saint-Germain. Marcus Thuram pourrait-il être le prochain à s’engager en faveur du champion de France ?

Le PSG et le clan Marcus Thuram en discussions ?

Selon Le Parisien , les discussions entre les parties concernées remonteraient désormais à plusieurs mois. Belle opportunité de marché, pour la simple et bonne raison qu’il bénéficiera du statut d’agent libre cet été après son départ du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram plairait au conseiller football Luis Campos qui aurait coché son nom dans la short-list des attaquants à poursuivre sur le mercato. Thuram n'est pas le seul puisque son compatriote et coéquipier chez les Bleus, à savoir Randal Kolo Muani, aurait également des touches au sein de la direction du Paris Saint-Germain, avec Victor Osimhen ou encore Harry Kane.

Thuram a parlé à son entourage, il choisirait le PSG