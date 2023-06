Messi claque la porte, il réclame une superstar au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Immédiatement après la fin de la saison, le PSG a accéléré sur le marché des transferts. Ce lundi, Marco Asensio et Manuel Ugarte se sont rendus à Paris pour passer leur visite médicale. Présent dans les locaux, Omar Da Fonseca a profité de cet évènement pour livrer son avis sur le mercato parisien, et notamment sur le départ de Lionel Messi.

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG a avancé en bouclant les arrivées de Marco Asensio et Manuel Ugarte. Les deux joueurs étaient présents à la Factory ce lundi pour passer leur visite médicale. Ils rejoindront Milan Skriniar, qui débarquera dans la capitale après la finale de la Ligue des champions.

Après Messi, le PSG prépare un coup de balai légendaire https://t.co/VXYKSPMv1p pic.twitter.com/R2HOgQKU8X — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Da Fonseca pas fan du mercato parisien

Présent dans les locaux de beINSPORTS , Omar Da Fonseca a pris quelques photos avec des fans du PSG. Dans des propos rapportés par PSG Community, il a évoqué son avis sur le mercato parisien et notamment sur le départ de Lionel Messi. « On quitte Neymar et Messi pour Asensio (...) Il faut prendre des stars » a confié l'ancien joueur.

Haaland est réclamé

Avant de filer dans les locaux de la chaîne TV, Da Fonseca a livré quelques noms comme celui de Bernardo Silva, dans le viseur de Luis Campos selon les informations exclusives du 10Sport.com, mais aussi celui d'Erling Haaland, actuellement sous contrat avec Manchester City.