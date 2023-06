PSG : Transfert à 116M€ pour Mbappé, la guerre est déjà terminée

Amadou Diawara

Le PSG serait soumis à une lourde concurrence pour le transfert d'Harry Kane, qui serait désiré par un certain Kylian Mbappé. Mais heureusement pour le club de la capitale, ses adversaires tomberaient un à un. En effet, Manchester United, le Real Madrid et le Bayern seraient en ballotage défavorable pour Harry Kane.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut recruter un nouveau buteur de classe mondiale pour permettre à Kylian Mbappé d'évoluer sur une aile - son poste de prédilection - la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos aurait identifié le profil d'Harry Kane, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham. Toutefois, le conseiller football du PSG serait loin d'être le seul à vouloir recruter l'attaquant anglais de 29 ans.

Le Real et Manchester hors jeu pour Kane ?

Désireux de trouver l'héritier de Karim Benzema, qui aurait signé à Al Ittihad d'après l' AFP , le Real Madrid voudrait miser sur Harry Kane. De surcroit, Manchester United et le Bayern en pinceraient également pour le numéro 10 de Tottenham. Mais heureusement pour le PSG, ces trois écuries devraient se casser les dents pour le transfert d'Harry Kane.

Harry Kane refuse de rejoindre le Bayern