Surprise, le PSG tente un double transfert en Ligue 1

Depuis le précédent mercato estival, le PSG s'est lancé dans un nouveau projet qui consiste à miser essentiellement sur des joueurs français, et si possible issu de la région parisienne. Luis Campos semble ainsi bien décidé à poursuivre sur sa lancée et aurait déjà prévu de superviser deux jeunes joueurs du LOSC à savoir Lenny Yoro et Lucas Chevalier.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG prépare un transfert pour le mercato d'hiver. Le profil du joueur recherché n'a pas filtré, mais il ne s'agira pas d'un latéral gauche, le club de la capitale ayant changé ses plans. En parallèle, Luis Campos travaille également pour la saison prochaine avec la volonté d'insister le projet lancé lors du précédent mercato estival, à savoir un recrutement visant à franciser l'effectif.

Le PSG va superviser Lenny Yoro...

C'est ainsi que selon les informations de Foot Mercato , le PSG a prévu de superviser Lenny Yoro. Le défenseur central âgé de 17 ans réalise un excellent début de saison avec le LOSC où il s'est imposé comme le patron de l'arrière garde de l'équipe de Paulo Fonseca. Natif de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, Lenny Yoro présente en plus l'avantage d'être originaire de la région parisienne.

... et Lucas Chevalier !