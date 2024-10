Succession de Mbappé : Une solution se précise enfin au PSG ?

Axel Cornic

Après sept années, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain pour couronner son rêve et rejoindre le Real Madrid. Tout le monde s’attendait à un gros transfert pour l’oublier, mais finalement aucune star n’est arrivée lors du dernier mercato... même si beaucoup de choses pourraient changer au cours des prochaines semaines !

Depuis la fin du mercato estival, le PSG clame haut et fort avoir changé de projet. Fini les stars, désormais on souhaite miser sur le collectif et faire grandir des jeunes talents notamment comme João Neves ou Willian Pacho, recrutés tout de même pour un total supérieur à 100M€. Mais à Paris, le naturel pourrait revenir au galop.

Une nouvelle star au PSG ?

Le trou laissé par le départ de Kylian Mbappé n’a toujours pas été comblé et cet été, Luis Enrique semblait avoir la solution parfaite pour l’oublier. Le coach du PSG aurait glissé le nom de Khvicha Kvaratskhelia à Luis Campos, qui n’a toutefois pas réussi à faire sauter le verrou autour du Napoli. Plusieurs offres parisiennes auraient été refusées, ce qui aurait donné lieu à un petit clash entre l’entourage du joueur et les dirigeants du club napolitain et aurait débouché sur un véritable feuilleton.

Une séparation se dessine entre Kvaratskhelia et le Napoli

De l’autre côté des Alpes, il ne se passe pas une semaine sans que la presse ne parle de l’avenir de Kvaratskhelia, avec une prolongation de contrat qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Mediaset explique que les négociations bloqueraient toujours sur le salaire, puisque l'international géorgien de 23 ans réclamerait 8M€ net par an, alors que le Napoli ne serait pas disposé à aller au-delà de 5M€, hors bonus. Mais s'il y a encore quelques mois un transfert semblait impensable, au sein du club parthénopéen de plus en plus de personnes commenceraient à penser que ça pourrait bien devenir inévitable.