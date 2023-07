Stupeur au PSG, un transfert pourrait capoter

Jean de Teyssière

Après avoir officialisé six recrues, le PSG continue de s'activer sur le marché des transferts et vise du lourd au milieu de terrain. Comme annoncé par le10sport.com, le club parisien souhaiterait faire de Bernardo Silva un joueur du PSG. Problème, le Portugais rêve de porter la tunique du FC Barcelone qui serait passé à l'action...

Le mercato du PSG a bien débuté et les joueurs ont commencé la pré-saison avec Luis Enrique ce lundi. Bientôt rejointes par les internationaux le 17 juillet prochain, l'intégration des nouvelles recrues se fait peu à peu, en en attendant d'autres. Comme annoncé par le10sport.com le 13 juillet 2023, une offre du PSG a été faite à Bernardo Silva, même si un autre grand club s'y intéresse fortement...

Bernardo Silva, une option pour le FC Barcelone

Après Kylian Mbappé, un autre feuilleton intéresse fortement l'Espagne : celui de Bernardo Silva au FC Barcelone. Alors que les envies de départ du Portugais ne sont un secret pour personne, lui qui l'a même assumé dernièrement, le FC Barcelone serait toujours en train de travailler pour faire venir le milieu de terrain du Manchester City, selon Mundo Deportivo .

Xavi apprécie Bernardo Silva

Ce qui pourrait faire pencher la balance du côté des Blaugranas serait son entraîneur, Xavi. L'entraîneur catalan apprécie depuis longtemps Bernardo Silva et aurait donné son feu vert à sa hiérarchie pour recruter le Portugais. D'après les informations de Mundo Deportivo, depuis qu'il est sur le banc du Barça, Xavi souhaite faire venir Bernardo Silva, mais s'était notamment heurté au refus catégorique de Pep Guardiola de vendre son joueur l'été dernier. Quand on voit le poids de Bernardo Silva dans le fabuleux triplé des Citizens, on peut dire que Guardiola a eu le nez fin. Si l'entraîneur de City souhaite toujours garder son milieu de terrain, reste à savoir si ses envies de départ convaincront Guardiola de ne pas poser son veto.