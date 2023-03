Son transfert est annoncé, l'OM se frotte les mains

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de Montpellier depuis le début de saison, Elye Wahi aurait tapé dans l'œil de l'OM. Et le club marseillais pourrait très bientôt avoir une grosse ouverture pour l'attaquant de 20 ans. En effet, Michel Der Zakarian - coach du MHSC - a reconnu qu'Elye Wahi n'allait plus faire long feu à la Mosson.

Depuis le début de la saison, Elye Wahi fait forte impression avec le Montpellier HSC. Auteur de 12 buts en 24 matchs de Ligue 1 disputés, l'attaquant de 20 ans aurait alerté l'OM. En effet, le club phocéen aurait coché le nom d'Elye Wahi il y a plusieurs semaines.

Montpellier déjà condamné à perdre Elye Wahi ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Montpellier, Elye Wahi ne devrait pas aller au bout de son engagement. D'après Michel Der Zakarian - le coach montpelliérain - le crack français serait déjà proche d'un départ.

«On sait que l’on ne pourra pas le garder»