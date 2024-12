«Rejouer avec Mbappé», son pote au PSG en rêve !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au PSG à l'été 2022, Hugo Ekitike sera resté au sein du club de la capitale jusqu'au mercato hivernal de 2024 et son départ pour l'Eintracht Francfort. De quoi lui laisser le temps de côtoyer au quotidien un moment Kylian Mbappé. Les deux étaient d'ailleurs plutôt proches à Paris. De quoi faire dire à Ekitike son envie de rejouer avec l'actuel buteur du Real Madrid.

Aujourd'hui à l'Eintracht Francfort, Hugo Ekitike retrouve le sourire et montre toute l'étendue de son talent. Cela n'avait pas vraiment été le cas quand il était au PSG, où il est resté pendant un an et demi. Une expérience parisienne dont Ekitike garde tout de même certains bons souvenirs. Il a ainsi pu jouer avec Kylian Mbappé, avec qui il était d'ailleurs très proche.

« J'espère qu'un de ces quatre, on pourra être sur le terrain ensemble »

Dans un entretien accordé à TNT Sport, Hugo Ekitike est revenu sur sa relation avec Kylian Mbappé. L'ancien du PSG aujourd'hui à Francfort a ainsi fait part de son envie d'évoluer à nouveau avec le Madrilène : « Il est parti de Paris, je suis parti de Paris. Je pense qu'actuellement, il a ses propres choses à fixer dans son club. Kylian a toujours été un modèle, un exemple pour moi. Je le regarde de loin et j'espère qu'un de ces quatre, on pourra être sur le terrain ensemble pour rejouer avec lui. Je regarde toujours ce qu'il fait, mais on n'est plus en contact comme avant. Chacun fait sa carrière, sa vie ».

Ekitike avec Mbappé... en équipe de France ?

Des retrouvailles avec Kylian Mbappé qui pourraient notamment se faire en équipe de France pour Hugo Ekitike. Actuellement chez les Espoirs, rejoindre le groupe de Didier Deschamps lui traverse bel et bien l'esprit : « Forcément, c'est dans un coin de ma tête. Je me dis pourquoi pas. Je sais que je dois faire mes preuves mais que c'est quelque chose qui doit se mériter. Il est permis d'avoir des objectifs et des grands objectifs ».