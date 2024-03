RC Lens : Un transfert relancé chez ce club légendaire ?

Benjamin Labrousse

Malgré une défaite face au LOSC ce vendredi soir (2-1), le RC Lens réalise une bonne saison. Le club artésien entend bien poursuivre sa progression lors du prochain mercato estival, et pourrait relancer la piste menant à Mikayil Faye. Le FC Barcelone serait en plein dilemme concernant son talent sénégalais, que les Sang et Or ont déjà tenté de recruter.

En pleine course à l’Europe en Ligue 1, le RC Lens envisage déjà plusieurs plans sur le mercato. Fidèle à sa politique sportive basée sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, le club artésien pourrait tenter plusieurs coups cet été. Du côté du FC Barcelone, un grand talent a d’ailleurs tapé dans l’œil des Sang et Or .

Le RC Lens a proposé 9M€ pour ce crack

En effet, l’hiver dernier, le RC Lens avait transmis une proposition à hauteur de 9M€ au FC Barcelone pour Mikayil Faye. Le latéral Sénégalais de 19 ans évolue actuellement avec l’équipe B des Blaugrana , et a récemment connu des débuts réussis avec l’équipe première du Sénégal. Récemment, plusieurs médias confirmaient que le club lensois reviendrait à la charge cet été pour Mikayil Faye.

Le Barça en plein dilemme