Rabiot a l’OM : Une énorme erreur balancée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Adrien Rabiot a finalement opté pour une signature à l’OM la semaine dernière, lui qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin. Un choix de carrière qui a de quoi surprendre vu les sollicitations évoquées cet été pour Rabiot, et Bruno Cheyrou a d’ailleurs expliqué dimanche soir en direct sur Canal + que l’ancien joueur du PSG avait fait une erreur.

Annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens tels que Manchester United, l’Atlético de Madrid ou encore le Milan AC durant le mercato estival, Adrien Rabiot (29 ans) a finalement opté pour un tout autre choix de carrière. Le milieu de terrain de l’équipe de France, qui n’avait pas trouvé preneur au moment de la fermeture officiel du marché, a opté pour une signature à l’OM où il a officialisé son arrivée la semaine dernière.

OM : De Zerbi annonce une date clé pour Rabiot https://t.co/0f44RG5ney pic.twitter.com/8I1wkIHsND — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

« Benatia m’a exposé le projet »

« Benatia a été droit au but. Il m'a exposé le projet, il m'a fait comprendre que ça pouvait être une possibilité. Il m'a laissé réfléchir, je l'ai rappelé et j'ai discuté avec ma famille. Ça s'est enchaîné, j'ai parlé avec le coach, qui a été très important. J'étais de plus en plus convaincu, ça s'est fait comme ça », a confié Rabiot au moment de sa conférence de presse de présentation à l’OM. Mais certains estiment qu’il a fait une grosse erreur en privilégiant ce projet…

« Il ne doit jamais signer à l’OM »

C’est notamment le cas de Bruno Cheyrou, qui s’est lâché à ce sujet dimanche soir en direct dans le Canal Football Club : « J’imagine dans un monde idéal, Rabiot ne doit jamais signer à l’OM. Il était capitaine ou vice-capitaine de la Juve, libre, international français, en pleine force de l’âge. Normalement, il doit signer dans un top 8 européen. Il doit jouer dans un club de Ligue des champions cette saison ». Le message est passé…