Rabiot à l'OM : Le PSG prépare sa vengeance ?

Formé au PSG, Adrien Rabiot a créé la surprise en signant à l'OM l'été dernier. Lors du prochain mercato, le club de la capitale pourrait se venger du club phocéen. En effet, les hautes sphères du PSG voudraient arracher Mason Greenwood à l'OM.

Malgré son statut de joueur formé au PSG, Adrien Rabiot a accepté de relever le défi marseillais. En effet, le milieu de terrain de 29 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM, l'ennemi numéro un du club de la capitale, le 17 septembre. Pour rappel, Adrien Rabiot était en fin de contrat le 30 juin dernier.

Formé au PSG, Rabiot a signé à l'OM

En plus d'Adrien Rabiot, Mason Greenwood a également signé à l'OM l'été dernier. En effet, l'attaquant de 23 ans est arrivé en provenance de Manchester United, et ce, pour une somme proche de 26M€. Et alors que Mason Greenwood excelle à l'OM, le PSG songerait à le recruter lors du prochain mercato.

Le PSG veut se jeter sur Greenwood

Selon les informations de TEAM Talk, le PSG et le FC Barcelone ont été alertés par les performances XXL de Mason Greenwood à l'OM. Ainsi, Parisiens et Blaugrana aimeraient boucler le transfert du numéro 10 de Roberto De Zerbi cet été. Si le PSG parvient à recruter Mason Greenwood, il tiendra sa vengeance sur l'OM, qui s'est offert l'un de ses titis : Adrien Rabiot.