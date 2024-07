PSG : Xavi Simons impliqué dans une énorme opération ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur de tous les débats, Xavi Simons devrait quitter le PSG cet été. Après un prêt plus que réussi au RB Leipzig, l’international néerlandais aurait décidé de partir. Le Bayern Munich serait le club le plus avancé pour le récupérer, et le club de la capitale pourrait bien en profiter pour obtenir un ou deux joueurs dans la transaction.

Cet été, l'avenir de Xavi Simons sera au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, de retour d'un prêt très réussi au RB Leipzig, l'international néerlandais aurait annoncé son intention de quitter le PSG. La piste menant au Bayern Munich semble d'ailleurs être la plus chaude. Et le club de la capitale pourrait d'ailleurs en profiter pour récupérer des joueurs dans la transaction comme l'explique Jonathan Johnson.

Xavi Simons impliqué dans une grosse opération avec le Bayern ?

« Le PSG est un club qui pourrait faire affaire avec le Bayern à cause de Xavi Simons - c'est difficile parce que le PSG ne veut vraiment pas le laisser partir, mais il se pourrait que le Bayern vienne à la table des négociations avec des joueurs à offrir. Si cela se produit, un nom susceptible d'être discuté pourrait être celui de Coman. Il a été formé au pays, ce qui est important pour le PSG, donc je pense qu'il y aurait une certaine considération de leur part pour Coman, même si les inconvénients sont qu'il est assez sujet aux blessures et qu'il aurait un salaire élevé », révèle le journaliste auprès de Caught Offside , avant de poursuivre.

Kimmich, Coman, Tel... Des joueurs que le PSG pourrait réclamer en échange