PSG : Une folie à plus de 100M€ pour remplacer Mbappé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé vit peut-être ses derniers mois en tant que joueur du PSG. En fin de contrat en juin prochain, la star de 25 ans aurait décidé de signer au Real Madrid. Pour le remplacer dans la capitale, le nom de Rafael Leão est souvent revenu. L'AC Milan attendrait toutefois une offre supérieure à 100M€ si le club qui le veut ne souhaite pas lever sa clause libératoire.

Une bombe a secoué le PSG ces derniers jours. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé aurait fait son choix pour son avenir. Selon Le Parisien , la star de 25 ans aurait décidé de quitter la Ligue 1 à l’issue de la saison pour poursuivre sa carrière au Real Madrid. Le PSG aurait donc commencé à explorer quelques pistes sur le mercato pour remplacer l’international français.

PSG : Surprise, Mbappé a trahi Al-Khelaïfi ? https://t.co/lQ5FEsFxAK pic.twitter.com/hnC14rd7Xn — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Le PSG s'active pour la succession de Mbappé

Le nom de Victor Osimhen est revenu plusieurs fois, tout comme celui de Marcus Rashford. Rafael Leão est également annoncé au PSG. Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le Portugais n’était pas dans les plans des dirigeants parisiens, la rumeur prend de l’ampleur malgré tout. Néanmoins, les champions de France n’auraient pas l’intention de lever la clause libératoire de 175M€ présente dans le contrat qui lie l’attaquant de 24 ans à l’AC Milan.

175M€ pour Rafael Leão, le PSG a dit non