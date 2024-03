PSG : Une condition est fixée, le feuilleton Luis Enrique relancé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Xavi a annoncé qu'il allait quitter le FC Barcelone cet été. Pour remplacer son entraineur espagnol, le club blaugrana verrait d'un très bon œil l'idée de rapatrier Luis Enrique. Mais avant de se jeter sur l'actuel technicien du PSG, le Barça espère trouver le moyen de conserver Xavi, qui pourrait rester en cas de fin de saison en apothéose.

De retour depuis novembre 2021, Xavi ne devrait plus faire long feu au FC Barcelone. En effet, le technicien espagnol a annoncé qu'il allait quitter le Barça à la fin de son contrat le 30 juin. Pour ne pas se retrouver bredouille la saison prochaine, l'écurie catalane aurait déjà identifié plusieurs profils pour remplacer Xavi.

Le Barça veut remplacer Xavi par Luis Enrique

Pour assurer la succession de Xavi, le FC Barcelone serait emballé par l'idée de boucler le retour de Luis Enrique. En effet, les hautes sphères blaugrana seraient totalement fans de l'actuel technicien du PSG. Toutefois, le Barça espérerait tout de même trouver une solution pour conserver Xavi.

Xavi va rester à Barcelone si...