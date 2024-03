PSG : Un joueur avec un «potentiel unique» va signer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en 2021 en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi réalise l’une des saisons les plus abouties au PSG, malgré une baisse de forme récente. Cela n’empêche d’ailleurs pas les Parisiens de travailler sur sa prolongation de contrat. Une nouvelle qui doit réjouir Luis Enrique, qui ne tarit pas d’éloges pour son joueur.

Depuis son retour de la CAN, Achraf Hakimi semble plus en difficulté après une première partie de saison très aboutie. D’ailleurs, l’international marocain manquera le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Malgré tout, le PSG a déjà entamé des discussions pour une prolongation du contrat d’Achraf Hakimi qui court jusqu’en 2026. Et cela tombe bien puisque Luis Enrique adore son joueur.



Le PSG tient un diamant brut, Deschamps annonce du lourd ! https://t.co/uFq6Zf0ymR pic.twitter.com/wBhL2GFk5j — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

Luis Enrique s’enflamme pour Hakimi

« Non, non, je ne suis pas d'accord. Je crois que Hakimi a été très régulier sur sa saison. Je crois que c'est un joueur avec un potentiel unique. Ma norme est d'exiger plus aux meilleurs joueurs de mon effectif. J'essaye de ne pas aduler les meilleurs. J'essaye d'exiger aux meilleurs et aux très bons, exiger encore plus parce que c'est pour cela qu'ils sont les meilleurs et aux moins bons. Dans mon cas, tous sont bons mais bon, je dois les aimer. Je dois les aimer et les protéger plus », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche.

«Il va être meilleur et je suis très content avec lui»