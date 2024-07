PSG : Transfert à 70M€ ? Il débarque à Paris !

Thomas Bourseau

Le PSG pousse en coulisses afin de s’entendre avec le Napoli au sujet du transfert de Victor Osimhen qui devrait avoisiner voire dépasser les 100M€. En parallèle, de l’autre côté de la Manche, une équipe anglaise aurait formulé une offre de 70M€ au Paris Saint-Germain pour Kang-In Lee. Le club parisien attend le retour à Paris du Sud-Coréen.

En début de semaine, Foot Mercato a lâché une bombe. Alors qu’il a seulement déposé ses valises au PSG lors du dernier mercato estival, Kang-In Lee (23 ans) pourrait déjà être sur le départ. Un club anglais dont l’identité n’avait pas filtré au moment de la publication aurait approché le Paris Saint-Germain avec une offre concrète voire folle.

Un club anglais dégaine pour Kang-In Lee, en vain ?

Kang-In Lee n’a pas totalement fait son trou au PSG au vu de la concurrence dans le secteur offensif la saison passée. Toutefois, le pensionnaire de Premier League en question aurait proposé 70M€ au Paris Saint-Germain. Mais l’international sud-coréen pourrait souffler. Et pour cause, Foot Mercato affirmait dans la foulée que l’approche anglaise n’avait pas fait vaciller la direction du PSG qui compte s’appuyer sur les services du milieu offensif et ailier la saison prochaine voire plus si affinités.

Kang-In Lee attendu au Campus PSG pour la reprise

Le lundi 22 juillet prochain, certains internationaux sont attendus à Poissy où le Campus PSG se situe affin d’effectuer les tests médicaux et physiques de pré-saison comme Loïc Tanzi l’a confié sur X. Le journaliste de L’Équipe affirme que Kang-In Lee est attendu au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain malgré les rumeurs de transfert. La suite demeure inconnue, mais le PSG semble déterminé à poursuivre sa collaboration avec Lee.