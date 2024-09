PSG : Transfert à 60M€, il réalise son «rêve» !

Pierrick Levallet

Si le PSG a réussi à réaliser quelques coups intéressants sur le mercato, le club de la capitale s’est également séparé de plusieurs joueurs cet été. Les Rouge-et-Bleu ont notamment transféré Manuel Ugarte à Manchester United contre un chèque de 50M€ +10M€ de bonus. Erik ten Hag avoue d’ailleurs que l’international uruguayen était son rêve sur le mercato.

Le mercato a été plutôt animé pour le PSG, tant dans le sens des arrivées que celui des départs. Le club de la capitale a plutôt bien dégraissé son effectif en se séparant d’éléments non-désirés par Luis Enrique comme Manuel Ugarte. L’international uruguayen a été transféré à Manchester United contre un chèque de 50M€ et 10M€ de bonus. Et Erik ten Hag ne cache pas sa joie de voir le milieu défensif de 23 ans chez les Red Devils.

«On a jugé qu’il serait très bien pour notre équipe»

« J’avais Manu Ugarte dans mon viseur. Le département de recrutement l’avait dans le viseur, et nous l’avons suivi. Quand il a joué pour l’Uruguay et au PSG, nous le gardions à l’oeil... Je l’ai affronté avec l’Ajax quand on a joué contre le Sporting. On a jugé qu’il serait très bien pour notre équipe. C’était mon rêve sur le mercato » a confié l’entraîneur de Manchester United dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.

«Je suis un joueur ambitieux»

Reste maintenant à voir si Manuel Ugarte parviendra à s’imposer chez les Red Devils. « Le projet ici est extrêmement excitant. C'est un club ambitieux, je suis un joueur ambitieux. Je vais me sacrifier et tout donner pour mes coéquipiers » a notamment confié l’ancien joueur du PSG récemment. À suivre...