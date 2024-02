PSG : Surprise, le vestiaire du Real Madrid snobe Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une nouvelle fois, le Real Madrid est suspendu à la décision de Kylian Mbappé. Le club espagnol veut savoir si le joueur de 25 ans acceptera le contrat transmis. Pour l'heure, l'international français n'a pas dévoilé sa décision à Nasser Al-Khelaïfi. Pendant ce temps, les joueurs du Real Madrid sont contraints de se prononcer sur la potentielle arrivée de la star tricolore.

Un pacte a été conclu entre Kylian Mbappé et le PSG, et il ne laisse pas la place au doute. Le joueur a promis à Nasser Al-Khelaïfi qu'il serait le premier informé de son choix. Pour l'heure, ce n'est pas le cas. « Au moment où on aura décidé tous les deux, on vous le dira » a lâché le président du PSG en marge du congrès de l'UEFA ce jeudi. Pourtant, la pression n'a jamais été aussi grande dans ce dossier. Samedi dernier, Le Parisien annonçait que Mbappé avait choisi le Real Madrid.





Le Real Madrid attend la réponse de Mbappé

Il est vrai que le club espagnol a intensifié ses contacts avec le clan Mbappé au début de cette année 2024. Un nouveau contrat a été transmis au champion du monde 2018. En cas de réponse positive, il pourrait devenir le joueur le mieux payé du Real Madrid. Justement, qu'en pense le vestiaire de cette potentielle opération ? Gardien du club merengue , Andriy Lunin a été questionné sur ce dossier.

Le gardien du Real Madrid choisit Haaland