PSG - Real Madrid : Macron a jeté l’éponge pour Mbappé ?

Kylian Mbappé s’en est allé. Et cette fois-ci, Emmanuel Macron, ne s’en est pas mêlé comme ce fut le cas en 2022 avant sa prolongation de contrat surprise au PSG. La cause ? Le président de la République se serait rapidement fait une raison d’après le journaliste Laurent Perrin.

Au printemps 2022, le PSG surprenait son monde en parvenant à prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui semblait pourtant destiné à rejoindre le Real Madrid dès cet été là. Pour rappel, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avait demandé à partir après l’Euro 2021. Le comité directeur avait cependant décidé de ne pas lui octroyer de bon de sortie.

Macron a fait le forcing pour Mbappé aux JO, mais pas pour un contrat au PSG

Le Paris Saint-Germain faisait de sa prolongation de contrat une priorité en marge de la Coupe du monde qui se tenait au Qatar à l’automne 2022 et est parvenu à ses fins, notamment grâce à l’aide du président de la République Emmanuel Macron. Les deux hommes sont très proches et c’est au président Macron que Mbappé a annoncé à Clairefontaine lundi midi que son arrivée au Real Madrid allait être officialisée le soir même. Ces derniers temps, Emmanuel Macron a multiplié les tentatives de persuasion auprès du Real Madrid et son président Florentino Pérez pour que le capitaine de l’équipe de France A puisse prendre part aux Jeux Olympiques de Paris 2024 après l’Euro.

«Il savait qu'il n'y avait rien à faire et que l'heure était venue pour lui de signer au Real Madrid»