PSG - Real Madrid : Le grand pote de Mbappé snobé par Ancelotti ?

Le Paris Saint-Germain n’a pas pu retenir Kylian Mbappé plus longtemps. Le meilleur buteur de l’histoire du club parisien s’en est allé au Real Madrid pour vivre son rêve de gosse. Il se pourrait que dans deux ans, son ami Achraf Hakimi l’y rejoigne dans le cadre de la succession de Dani Carvajal. Cependant, Carlo Ancelotti aurait un tout autre projet.

Kylian Mbappé a mis un terme à son septennat au PSG cet été et a fait le choix de s’engager au Real Madrid pour les cinq prochaines saisons. Ayant noué une forte amitié avec Achraf Hakimi depuis l’arrivée du latéral droit marocain à l’été 2021 au Paris Saint-Germain, Mbappé aurait des chances de retrouver son grand pote au Real Madrid… en 2026 !

Carvajal jusqu’en 2026, Mbappé réuni avec Hakimi au Real Madrid ?

Dani Carvajal dispose d’un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025 au Real Madrid. Buteur en finale de Ligue des champions le 1er juin dernier avec Vinicius Jr face au Borussia Dortmund (2-0), le capitaine de la sélection espagnole devrait être récompensé de ses services par une prolongation de contrat pour une année supplémentaire, soit jusqu’à l’été 2026 d’après AS . Et seulement en marge de ce mercato estival en question, le Real Madrid décidera de sa succession à ce moment précis. Deux profils seraient en pole à l’instant T et notamment Achraf Hakimi pour le bonheur de Kylian Mbappé.

Reece James ou Achraf Hakimi ? Ancelotti tranche pour le joueur de Chelsea !