PSG : Quand Mbappé négocie son transfert… dans un avion !

Kylian Mbappé aurait pu ne jamais arborer la tunique du PSG. Avant son transfert dans la capitale à l’été 2017, l’ex-joueur de l’AS Monaco se serait entretenu avec Jürgen Klopp dans un avion survolant la Côte d’Azur lors du premier semestre de ladite année dans le cadre d’une éventuelle venue de la pépite monégasque à Liverpool.

Après s’être fait un nom en France et sur la scène européenne en Ligue des champions grâce à ses performances face à Manchester City et le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé était l’une des grandes attractions du mercato estival de 2017. Au final, celui qui est devenu champion du monde un an plus tard avec l’équipe de France faisait le choix de rejoindre le PSG.

Klopp et Mbappé auraient discuté d’un transfert à Liverpool en 2017 dans les airs

Néanmoins, outre le Real Madrid et le FC Barcelone qui étaient sur les rangs, Liverpool a également tenté sa chance. Alors entraîneur des Reds depuis seulement un an et demi, Jürgen Klopp prenait les choses en main en se rendant lui-même via un avion privé sur la Côte d’Azur… en se posant juste pour faire embarquer Kylian Mbappé. Selon L’Équipe , le coach de Liverpool aurait tenté de convaincre le jeune talent français de rejoindre Liverpool en survolant la Corse et la Côte d’Azur, en vain.

Liverpool toujours confiant pour Mbappé