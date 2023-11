PSG : Après 15 ans d’attente, Mbappé prêt à relancer une tradition ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est au PSG depuis l’été 2017 après un transfert qui a beaucoup fait parler. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et Liverpool étaient sur les rangs. A en croire les dernières tendances, les Reds n’auraient toujours pas lâché l’affaire, six ans après leur échec. En rejoignant le club de la Mersey l’été prochain, Mbappé remettrait au goût du jour une vieille tradition. Explications.

Lors d’une interview accordée au Telegraph au printemps 2022, Kylian Mbappé avouait avoir discuté avec Liverpool à l’été 2017, au terme de sa saison avec l’AS Monaco et avant que son transfert au PSG soit bouclé dans les dernières heures du mercato. D’après L’Équipe , Jürgen Klopp s’était rendu en avion privé sur la Côte d’Azur pour discuter avec le joueur et son entourage d’une éventuelle venue à Liverpool. Depuis, pour beIN SPORTS ou en conférence de presse, l’entraîneur de Liverpool a ouvertement fait part de son affection pour le joueur qu’est Kylian Mbappé. Le10sport.com vous dévoilait même en avril 2020 qu’un coup de fil avait eu lieu entre Klopp et Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant du PSG. En décidant de signer à Liverpool l’été prochain, plus de 15 ans après le dernier joueur offensif français en date à avoir rejoint les Reds , Mbappé relancerait une petite tradition.

David N’Gog, dernier buteur français en date de Liverpool

En juillet 2008, David N’Gog décidait de tourner une page importante de sa carrière en quittant le PSG. Formé au Camp des Loges et ayant été lancé dans le grand bain des professionnels en 2006, David N’Gog signait à Liverpool deux ans après ses débuts à Paris et y resta trois saisons. Au cours de son passage sur les bords de la Mersey, N’Gog inscrivit 19 buts avant de faire trois piges à Bolton. Avant N’Gog, un international français et grand espoir du football tricolore à l’époque, décidait lui aussi de quitter son club formateur pour Liverpool : Djibril Cissé.

Après avoir explosé à Auxerre, Djibril Cissé sur le toit de l’Europe à Istanbul

Djibril Cissé a eu, pendant plus longtemps que ses cinq années chez les professionnels à Auxerre, eu une relation fusionnelle avec Guy Roux. L’emblématique coach de l’AJA l’avait repéré dès ses 15 ans au Nîmes Olympique et a fait le forcing pour le faire venir en Bourgogne. Après 90 buts inscrits toutes compétitions confondues avec les Auxerrois, Cissé signa à Liverpool à l’été 2004 où il contracta sa première grosse blessure. Une année plus tard, Djibril Cissé était sacré champion d’Europe sous la houlette de Rafael Benitez.

Un an avant Djibril Cissé, Florent Sinama-Pongolle devenait un Red

Formé au Havre, l’attaquant réunionnais n’aura passé que deux saisons chez les professionnels avant de signer à Liverpool à 18 ans en 2003. Chez les Reds , Florent Sinama-Pongolle trouva à 9 reprises le chemin des filets avec avant son transfert définitif pour Huelva, un prêt à Blackburn.

Anthony Le Tallec, le grand espoir français déchu

Le polyvalent attaquant, capable de jouer ailier, a lui aussi été formé au Havre comme Florent Sinama-Pongole et a également signé à Liverpool, mais une année avant le Réunionnais. En l’espace de six ans, Anthony Le Tallec n’a marqué une seule et unique fois et a été prêté dans une multitude de clubs : Le Havre, l’ASSE, Sunderland, Sochaux ou encore Le Mans.

Nicolas Anelka et Bernard Diomède, les précurseurs