PSG : Pour Mbappé, c’est déjà terminé ?

Le Real Madrid affiche sa confiance dans le dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, l'international français aurait annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG. Il faudra donc s'attendre à une offensive du club espagnol dans les prochains mois. La saison prochaine, il pourrait bien être associé à Alphonso Davies, autre priorité du Real Madrid.

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, l'histoire pourrait débuter en juillet prochain. En effet, le comportement du joueur laisse penser qu'il ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Pour rappel, l'international français a refusé d'activer l'option de prolongation lui permettant d'étirer son bail d'une saison.





Mbappé a déjà annoncé son départ ?

Evidemment, le Real Madrid a observé la situation. « À Madrid, on croit toujours en sa parole, qu'il ne renouvellera pas son contrat avec le PSG et qu'il partira libre (...) Il n'y a pas de peur au Real Madrid » a confié Ivan Martin, journaliste pour OK Diario , à Bernabeu Digital.

Le Real Madrid va mettre le paquet