PSG : Ousmane Dembélé se lâche sur le mercato

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a recruté à la fois Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Interrogé ce lundi soir, Ousmane Dembélé s'est prononcé sur le recrutement du club parisien. Et le numéro 10 de Luis Enrique a annoncé du lourd avec les nouveaux renforts de son équipe.

Lors de l'été 2023, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, le club de la capitale a recruté douze joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Xavi Simons, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Par conséquent, le PSG s'est montré beaucoup moins dépensier lors de la dernière fenêtre de transferts.

Safonov, Pacho, Neves et Doué ont signé au PSG

Après avoir recruté Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo au mois de janvier, le PSG a officialisé quatre signatures cet été : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Et visiblement, les nouvelles recrues parisiennes se sont déjà très bien adaptées à leurs nouvelles couleurs.

«On a de nouveaux joueurs qui se sont bien adaptés»

Après la victoire de la France face à la Belgique ce lundi soir (2-0), Ousmane Dembélé a lâché ses vérités sur le recrutement estival du PSG, annonçant du lourd pour cette saison 2024-2025. « Ça va très bien, on a un groupe fantastique. On a de nouveaux joueurs qui se sont bien adaptés à la tactique de Luis Enrique. On veut faire mieux que la saison dernière. On a un grand coach, de grands joueurs. On pratique un bon foot, on va tout donner pour faire mieux que la saison dernière », a confié le numéro 10 du PSG au micro de TF1.