PSG : On connaît déjà le prochain club de Zidane ?

Libre de s'engager avec l'équipe de son choix, Zinédine Zidane a plusieurs choix devant lui. Le PSG serait prêt à lui ouvrir ses portes afin qu'il prenne la succession de Christophe Galtier, tandis que la Juventus l'apprécie depuis plusieurs années. Et entre ces deux équipes, le champion du monde 1998 aurait tranché.

« Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt ». En octobre dernier, Zinédine Zidane annonçait son retour imminent. Le champion du monde 1998 devrait vraisemblablement attendre la fin de la saison pour prendre place sur un banc. Mais lequel ?





Annoncé au PSG, Zidane répond cash au Qatar https://t.co/GajMuYLvoP pic.twitter.com/3IljEXeEap — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Le Qatar prêt à foncer sur Zidane ?

A en croire plusieurs médias, le PSG garderait toujours un œil sur Zinédine Zidane. Il faut dire que son palmarès, notamment en Ligue des champions, fait rêver le Qatar, qui rêve de mettre la main sur le trophée européen depuis plusieurs années. Mais selon les informations de RMC Sport, Zidane aurait déjà pris sa décision.

Zidane a une préférence pour son club

Natif de Marseille, Zidane n'aurait pas l'intention de renforcer les rangs du PSG. En réalité, l'homme de 50 ans espérerait prendre la succession de Massimiliano Allegri à la Juventus, son ancienne équipe. Dans ce dossier, ce serait peine perdue pour le PSG.