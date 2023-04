Zidane recale le PSG, les raisons sont dévoilées

Thibault Morlain

Au PSG, Christophe Galtier semble aujourd'hui être sur un siège éjectable. Sera-t-il encore là la saison prochaine ? Telle est donc la question alors que le nom de Zinedine Zidane ne cesse de revenir à Paris. Mais voilà que l'ancien entraîneur du Real Madrid ne devrait pas succéder à Galtier. Et visiblement, Zidane aurait ses raisons de recaler le PSG.

Depuis plusieurs mois maintenant, Zinedine Zidane est annoncé comme le rêve du Qatar pour entraîner le PSG. L'été dernier, le choix s'était finalement porté sur Christophe Galtier alors que Zizou attendait l'équipe de France. Mais voilà que le feuilleton Zidane/PSG serait reparti de plus belle. Les rumeurs se multiplient à nouveau à propos de l'intérêt des Parisiens pour l'ancien entraîneur du Real Madrid. Mais quid de la position de Zinedine Zidane à propos d'une arrivée au PSG ?

« Il faut également prendre en compte la réaction du peuple marseillais »

Selon les informations de Teamfootball , Zinedine Zidane ne devrait pas être le prochain entraîneur du PSG. Pourquoi ? Thibaud Vézirian a dévoilé les raisons à cela. Le journaliste a alors expliqué à propos de Zidane : « Malgré sa proximité avec le Qatar, si il devait venir au PSG, cela l’obligerait à vendre ses complexes Z5, ce qui aurait de nombreuses conséquences pour sa famille, notamment pour son frère. Il faut également prendre en compte la réaction du peuple marseillais, on peut s’attendre à une véritable furia ».

« Aujourd’hui, venir au PSG n’est certainement pas un cadeau »