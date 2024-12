PSG - OM : Pogba reçoit un conseil pour son prochain contrat !

Thomas Bourseau

Le PSG ou l’OM pour Paul Pogba ? De par son alléchante situation contractuelle, les ennemis jurés du football français pourraient se rendre coup pour coup sur le mercato. Aux yeux d’Eric Di Meco, ex-joueur de l’Olympique de Marseille, Pogba aurait plus à gagner à choisir le club phocéen. D’autant plus s’il a toujours ce rêve bleu.

Sa suspension pour dopage prenant fin en mars prochain et son contrat le liant à la Juventus ayant été rompu le 30 novembre dernier, Paul Pogba est libre de s’engager avec le club de son choix. La presse fait écho de potentielles destinations pour le champion du monde : la Major League Soccer, l’Arabie saoudite ou encore l’OM. Le club phocéen pourrait ainsi réunir Adrien Rabiot et Pogba, ex-coéquipiers à la Juventus et en équipe de France.

Elye Wahi prêt à tout pour retrouver sa place ! Maupay a frappé fort, mais la lutte ne fait que commencer ⚽️ https://t.co/NR1FLTT5uv — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

«Après, si c’est Paris qui vient le chercher...»

Il est plus probable que Paul Pogba décide de s’engager en faveur d’un club européen afin de maximiser ses chances d’être à nouveau convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Et dans ce cas de figure précis, il lui serait plus bénéfique de signer à l’OM qu’au PSG aux yeux d’Eric Di Meco.

« Pogba peut se dire que pour être sous l’œil de Didier Deschamps, il vaut mieux que je joue à l’OM qu’ailleurs. Après, si c’est Paris qui vient le chercher, c’est sûr que c’est mieux de jouer à Paris et en Coupe d’Europe ».

«A Paris, tu ne joues peut-être pas autant qu’à Marseille»

Pendant le Super Moscato Show, émission de RMC, l’ex-défenseur de l’OM et de l’équipe de France a milité afin que Paul Pogba signe à Marseille pour le bien de sa carrière internationale. « Mais à Paris, tu ne joues peut-être pas autant qu’à Marseille, donc ça peut être gagnant-gagnant. Il peut faire sur une première année cet effort pour jouer ».