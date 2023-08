PSG : Neymar se fait recaler sur le mercato

Arnaud De Kanel

Une fois encore, Neymar a manqué la deuxième partie de saison avec le PSG à cause d'une blessure. Le meneur de jeu s'est également fait remarquer par son attitude en dehors des terrains et son image a continué d'en prendre un coup. A tel point qu'une vieille connaissance se serait opposée à sa venue cet été.

Six ans après son arrivée, Neymar ne parvient pas encore à justifier l'investissement placé en lui au moment de son transfert. Il possède malgré tout de nombreux soutiens à l'image de l'agent André Curry qui trouve que le PSG est rentable. « Tout ce qu'il a donné au PSG n'a pas de prix. C'est le joueur le moins cher de l'histoire du club parce que ce qu'il a donné à Paris, rien qu'en termes de marketing, est incroyable. Si vous allez n'importe où dans le monde, il y a probablement un gars avec un maillot du PSG et ils ne savaient même pas ce qu'était le club avant. Au final, Messi, Mbappé, Di Maria, etc. sont arrivés », a-t-il lâché pour AS . Mais malgré cela, le club de la capitale chercherait de nouveau à s'en débarrasser. Encore faut-il qu'un club accepte de le recruter...

Neymar de retour au Barça ?

Ces dernières heures, il est de nouveau question d'un retour de Neymar au FC Barcelone. Selon les informations de Mabkhout Al-Marri, le premier journaliste à avoir annoncé la signature de Leo Messi à l'Inter Miami, le Brésilien pourrait retourner en Catalogne cet été. Xavi ne l'entendrait pas de cette oreille.

Xavi ne veut pas de Neymar