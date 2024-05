PSG : Mbappé vide son sac sur sa prolongation

Axel Cornic

Arrivé en 2017, Kylian Mbappé a eu plusieurs occasions de quitter le Paris Saint-Germain. C’est le cas en 2022, lorsque le Real Madrid l’attendait déjà les bras ouverts. Mais la star française avait finalement décidé de prolonger son contrat avec le club parisien et il s’est récemment confié à ce sujet dans un entretien accordé à la CNN.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé, c’est une histoire qui dure depuis très longtemps et qui pourrait enfin se terminer. En fin de contrat, il a en effet annoncé son départ et sa destination ne fait que très peu de doutes, même s’il ne l’a pas encore dévoilée pour le moment.

« C’était plus que simplement rester au PSG »

Il aurait pourtant pu poser ses valises à Madrid beaucoup plus tôt, si ce n’est qu’en 2022 il avait finalement décidé de prolonger son contrat avec le PSG. Deux ans après, il explique enfin pourquoi. « C’était plus que simplement rester au PSG. C'était la Coupe du monde au Qatar. Il y avait beaucoup de choses autour de ces choses. C'était une décision importante, une décision difficile… mais je ne regrette rien » a déclaré Mbappé, dans un entretien accordé à la CNN .

« Je veux juste me souvenir des meilleures choses… »