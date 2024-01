PSG : Luis Enrique révèle son secret pour le mercato !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a certes recruté deux jeunes pépites brésiliennes pendant le mercato hivernal. Mais seulement une d’entre elles pourra évoluer sous la houlette de Luis Enrique au vu du départ en prêt de Gabriel Moscardo aux Corinthians dans la foulée de l’officialisation de son transfert. Pas un problème du point de vue de l’entraîneur parisien qui a fait une confidence.

Cet hiver, le PSG est de moitié moins actif que l’OM sur le mercato. En effet, à Marseille, quatre recrues sont venues renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso, Quentin Merlin étant la dernière en date. Mais il pourrait potentiellement ne pas l’ultime renfort de la fenêtre des transferts de l’OM puisque selon le journaliste Abdellah Boulma, le président Pablo Longoria chercherait un nouveau défenseur central.

Seulement une recrue apte pour la seconde partie de saison au PSG

Au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo ont débarqué. Cependant, seul Beraldo est disponible pour Luis Enrique puisque Moscardo a été prêté dans la foulée aux Corinthians. Luis Enrique est-il satisfait de l’activité du PSG sur le marché des transferts cet hiver ? À ses yeux, pleinement et ce, pour une raison précise : le chamboulement d’effectif doit avoir lieu l’été et non en cours de saison.

«Pour être honnête, je pense qu'il faut faire ses devoirs l'été pour le mercato»