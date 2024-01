Mercato - OM : Longoria enchaine les transferts surprises

Arnaud De Kanel

En quête de renforts cet hiver, l'OM enchaine les signatures durant ce mercato. Ce vendredi, c'est Quentin Merlin qui a débarqué dans la cité phocéenne en provenance du FC Nantes, devenant la quatrième recrue hivernale, la plus attendue de toutes certainement car les trois autres ont filtré dans la presse seulement quelques heures avant leur finalisation.

Alors qu'on pouvait s'attendre à un mercato relativement calme suite aux annonces faites par Pablo Longoria avant le mois de janvier, l'inverse se produit. Le président de l'OM a déjà posé aux côtés de quatre nouvelles recrues en un peu plus de trois semaines et il ne devrait pas s'arrêter là. Il réserve certainement d'autres surprises comme il le fait depuis le début du mercato.

Les pistes surprises de l'OM

Mis à part Quentin Merlin, l'OM n'a pas recruté en Ligue 1. Le championnat de France n'est pas le seul snobé puisqu'aucune recrue provient d'un des quatre autres grands championnats. Cet hiver, l'OM a misé sur l'effet de surprise en signant tout d'abord Jean Onana au moment où la rumeur Yann M'Vila prenait de l'ampleur, avant qu'Ulisses Garcia ne signe en provenance des Young Boys de Berne, en Suisse. Enfin, l'OM est allé dénicher son nouvel attaquant en Norvège, à Bodo Glimt, avec Faris Moumbagna. Des transferts surprenants mais qui font déjà parler dans la cité phocéenne puisque certains se posent des questions sur le niveau de ces nouveaux joueurs. C'est notamment le cas pour Garcia, en grande difficulté contre le Stade Rennais, qui a été défendu par Pablo Longoria en conférence de presse jeudi.

Longoria vole déjà à la rescousse d'une recrue