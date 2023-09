PSG : Luis Enrique aurait pu tout changer pour Messi

Hugo Chirossel

Arrivé cet été pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Enrique n’a donc pas eu l’opportunité de retrouver Lionel Messi, qu’il a entraîné au FC Barcelone. Le départ de l’Argentin était d’ores et déjà acté à ce moment-là, mais Guillem Balague estime qu’il aurait pu prolonger son aventure parisienne si le technicien espagnol était arrivé plus tôt.

Le PSG a décidé de faire peau neuve cet été. En ce sens, l’effectif a été fortement remanié, avec le départ de plusieurs cadres. Des joueurs comme Marco Verratti et Neymar ont quitté le club de la capitale et avant eux le septuple Ballon d’Or Lionel Messi, parti à l’Inter Miami, en MLS.

Le PSG gagne 140M€… grâce à Messi et Neymar ! https://t.co/WEeqcEqU5S pic.twitter.com/Nfg5iMfCJT — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Des retrouvailles manquées pour Messi et Enrique

L’international argentin n’a donc pas eu l’opportunité de retrouver un entraîneur avec qui il avait tout gagné sous les couleurs du FC Barcelone : Luis Enrique. Ce dernier a été nommé tardivement, au début du mois de juillet et à ce moment-là, Lionel Messi était déjà loin du PSG.

«Lionel Messi serait peut-être encore au PSG»