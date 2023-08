PSG : Luis Enrique a pris les choses en main pour Mbappé

Hugo Chirossel

Après un bras de fer long de plusieurs semaines avec le PSG, Kylian Mbappé a finalement été réintégré au groupe principal, lui qui s’entraînait jusque-là avec le loft. Un retour et un apaisement de la situation qui satisfont beaucoup de personnes et notamment Luis Enrique. En interne, l’entraîneur espagnol a poussé pour la réintégration de l’international français.

« Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin . » Ce dimanche, au lendemain du match à domicile face à Lorient (0-0), le PSG a officialisé le retour de Kylian Mbappé. Ce dernier s’entraînait depuis plusieurs semaines en marge du groupe principal, avec les autres joueurs sur qui le club de la capitale ne compte pas cette saison.

PSG : Neymar a dit oui pour son transfert, ce sera 90M€ https://t.co/W92gBaKU4f pic.twitter.com/D3IvkuDaaI — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

« C’est une position que je partage à 100% »

En conflit avec le PSG du fait de sa situation contractuelle, Kylian Mbappé avait été mis à l’écart. La position du Paris Saint-Germain était claire : soit l’attaquant de 24 ans prolonge son contrat, soit il doit s’en aller dès cet été. Une position validée par Luis Enrique, comme il l’avait confié en conférence de presse avant la rencontre face à Lorient : « Je vous rappelle la philosophie du club qui a été énoncée très clairement par le président, c’est que le club est au-dessus de tout, a indiqué le technicien espagnol ce vendredi face à la presse. Au-dessus des joueurs, des entraîneurs, des directeurs sportifs… Et c’est une position que je partage à 100% . »

Luis Enrique a poussé pour la réintégration de Mbappé